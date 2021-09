Dios también está en TikTok

La iglesia católica se ha lanzado a evangelizar también a través de las redes sociales y tiene en TikTok uno de sus instrumentos más utilizados: "Si un religioso no está en las redes, corre el peligro de vivir en una burbuja y de tener un ego muy grande", dice a Efe la monja Xiskya Valladares , que tiene casi 450.000 seguidores en TikTok.

"Las nuevas redes permiten llegar a los jóvenes , me doy cuenta de que ellos son la gente con los que más conecto", explica la monja nicaragüense afincada en España, periodista y filóloga, también conocida como la "monja tuitera ", que, además de los de TikTok, tiene más 70.000 seguidores en Twitter.

"Si un religioso no está en las redes, corre el peligro de vivir en una burbuja y de tener un ego muy grande, porque las redes sociales te dan la oportunidad de tratar con la gente y de conectar con lo que pasa en el mundo y con lo que viven las personas", argumenta.

La monja, que pertenece a la congregación Pureza de María , no solo ofrece contenido en TikTok, sino que reconoce que "necesita ver vídeos de otras personas de temáticas diversas" (de autoayuda, de alimentación sana, relacionados con las redes sociales…) que le ayudan a inspirarse.

Sobre la creciente presencia de contenidos católicos en las redes sociales, Valladares opina que "hay mucho miedo" a ser rechazado y que entre el clero predomina quien "lo esconde bajo el argumento de que las redes hacen perder el tiempo, son adictivas o son algo que no les servirá de ayuda".

"Es como si tuvieran miedo a exponerse porque tienen el prejuicio que serán rechazados. Y no te van a rechazar si vas con transparencia y sencillez", defiende.

No obstante, admite que cada vez ve más gente de todas las confesiones "presente en las redes" , aunque dentro de los grupos jóvenes también observa que existe una división de opiniones cada vez más clara entre los que están interesados en salir en las redes y los que muestran su total rechazo a estas.

Precisamente Valladares cree que la forma de comunicación de sacerdotes y curas es uno de los grandes problemas de la Iglesia, ya que las palabras grandilocuentes y los conceptos teológicos abstractos que se usan en las homilías "no conectan con la gente" .

El rapero norteamericano Kayne West escribió hace un tiempo en su Twitter: "He tenido una visión… Jesús Tok. Estaba viendo la red de los vídeos con mi hija, y como padre cristiano, no me gusta mucho el contenido, pero adoro la tecnología".