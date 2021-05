Los dueños del vídeo más visto de YouTube lo venderán como obra de arte

Los protagonistas del vídeo más visto en Youtube ya no son tan niños ni tan adorables. Han pasado 14 años desde que sus padres subieron las imágenes del más pequeño mordiendo a su hermano mayor, pero la escena tuvo tanto éxito (y sigue teniéndolo) que ahora han decidido subastarlo.

Charlie bit my finger ('Charlie me ha mordido el dedo', en inglés), el vídeo viral más visto de la historia de YouTube, desaparecerá el próximo 23 de mayo de la plataforma de vídeo de Google, después de que sus propietarios hayan anunciado que van a subastarlo y venderlo mediante el formato NFT.