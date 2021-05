Facebook e Instagram amenazan con volverse de pago tras la nueva versión iOS

¿Será de pago también para Android?

La medida afecta a los usuarios de iOS debido a la modificación en la política de privacidad de Apple, por lo que los de Android, en principio, no se han visto afectados, aunque no se descarta que en un futuro tengan que abonar por el servicio. De momento, Facebook e Instagram han comenzado a enviar notificaciones a los usuarios de iOS pidiéndoles no desactivar el rastreo de su actividad en servicios de terceros con fines publicitarios para que sus servicios sigan siendo gratuitos. Si Facebook o Instagram no reciben esa fuente de ingresos, tendrían que buscarlo de otra manera, por ejemplo, cobrando por el servicio a sus usuarios.