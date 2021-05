La importancia de una contraseña fuerte: "batman" se descifra en minutos, "BatM4n" en años

123456, la más usada en España

El INCIBE ha incidido en la importancia de no utilizar las contraseñas "por defecto" (las que vienen incluidas para acceder a un sistema o a una aplicación), de incorporar sistemas redundantes para acceder a servicios que incluyen información sensible, de no compartirlas con nadie, de cambiarlas periódicamente, de no usar la misma para diferentes cosas y de no emplear el "recordatorio" de contraseñas que ofrecen muchos dispositivos.