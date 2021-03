Instagram evita que los adultos escriban mensajes directos a menores de edad si no les siguen

La red social Instagram ha anunciado una serie de novedades dirigidas a proteger a sus usuarios jóvenes, entre las que destaca una función que impide que personas adultas puedan escribir Mensajes Directos a los menores de 18 años si estos no les siguen, así como el uso de aprendizaje automático para evitar que los menores mientan en su edad del perfil .

Cuando un adulto intenta enviar un mensaje a un adolescente que no le sigue, recibe una notificación de que no es posible enviarle un Mensaje Directo, con el objetivo de "proteger a los adolescentes del contacto no deseado con otros adultos", como ha anunciado Instagram en un comunicado.