Mida y entrene su felicidad con las ‘apps’ de su móvil avaladas por la ciencia

Si tuviera que destacar alguna, me decantaría por Happify. Primero por su interfaz, su carácter netamente amigable, su usabilidad, estética y diseño. Pero también por su contenido, pues sobre la capa de datos, escalas y cuestionarios que lo sustenta, nos encontraremos con actividades, ejercicios y experiencias realmente útiles y enriquecedoras que han demostrado suficiente solvencia en la mejora de determinados hábitos y comportamientos conducentes a un bienestar subjetivo más sólido y duradero.

Pero si tuviera que destacar una, me decanto por los diarios de gratitud. Decía Cicerón que la gratitud no es solo una virtud humana, sino la madre de todas las demás. Está sobradamente contrastada su incidencia en el bienestar psicológico y en el subjetivo, ambos escalones de felicidad estrechamente relacionados, no lo olvidemos.