“Un político de inteligencia artificial”: el proyecto español contra la pandemia, elegido el mejor del mundo

El equipo de la alicantina y del profesor Conejero fue el ganador de entre las propuestas de más de cien países, aunque compartirá el premio económico a partes iguales con el segundo clasificado, el 'JSI VS COVID' esloveno. No obstante, la organización decidió distinguir como primer clasificado a los valencianos por "la calidad de sus presentaciones".

Ofrecer su granito de arena

Nuria Oliver, cuenta orgullosa que es difícil conseguir lo que este grupo humano ha logrado. "Con cosas como esta, ves que a veces la meritocracia sí que existe. Yes, we can", sentencia Oliver.