Las nuevas reglas de privacidad de Apple, detrás del hundimiento en bolsa de Facebook

Desde que entraron en vigor los cambios en las condiciones de privacidad de los iPhone de Apple el usuario decide si las aplicaciones que se instala pueden o no recopilar sus datos con fines publicitarios . Es decir, puede elegir ser rastreado o no por los anunciantes y brókers de datos (las compañías que recopilan y venden información personal).

La matriz de Meta ya había avisado de que esto podía ocurrir, como recuerda Sergio Maldonado, CEO de la empresa PrivacyCloud . "Hace dos trimestres, Facebook fue la primera empresa que depende del perfilado de usuarios en Apple en decir que el cambio de política de Apple iba a tener un fuerte impacto. Se les llamó aguafiestas y otras empresas como Snap dijeron que no les iba a afectar tanto. El siguiente trimestre Snap sufrió un golpe brutal porque los inversores castigaron su falta de previsión ."

Las nuevas reglas de privacidad de Apple están demostrando no ser rentables para las empresas de Internet que dependen de los ingresos por publicidad, pero han servido para dar un nuevo empuje a su propio negocio .

Para Maldonado, el gran problema para Apple era que el entorno de Meta (Instagram, Facebook, etc.) se había convertido en el ecosistema favorito para usuarios y anunciantes en el que descubrir nuevas apps. "Todo el mundo se gasta el dinero en Meta porque es súper eficiente. Sabes exactamente cuánto te cuesta captar un nuevo usuario", explica. Todo el sistema de seguimiento de Facebook e Instagram está dirigido a eso, a que el retorno de inversión de sus anunciantes sea rentable.

"La App Store se había convertido en un hijo de madera , porque todo pasa en Facebook . Con esta jugada, Apple descabeza a Facebook . Deja de ser el sitio para gastar o descubrir. Conviertes la App Store en un espacio mucho más eficiente. A la vez que hace esto, sin ningún tipo de vergüenza, lanza una versión con esteroides de su programa de publicidad , que inmediatamente ha pegado un petardazo enorme. Ahora Apple es capaz de aportar unas métricas a los anunciantes que no deja que otros puedan tener en otros espacios ."

Maldonado, tras años defendiendo la privacidad del usuario, se declara "totalmente anti Facebook". "Sin embargo, en esto, me parece que Apple está siendo monopolístico e hipócrita que demuestra que la App Store es un monopolio. No me parece que sea mucha privacidad que al final una empresa sepa todo sobre todos."