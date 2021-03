Platos de caca de vaca y sillas de cuero de manzana: la revolución de los biomateriales

“Si los ves te enamoras rápidamente de los productos y no eres capaz de asociarlo con el material del que han surgido”, asegura Ana Domínguez Siemens, comisaria de la muestra. En ella se recogen más de 40 proyectos de diseñadores que experimentan con biomateriales, de naturaleza biodegradable, que pueden llegar a ser sustitutos del plástico y de otros productos. Surgió, dice, de la constatación de que muchos de estos profesionales, en diferentes partes del mundo, están preocupados por la idea de experimentar con nuevos recursos.

Bacterias, leche, frutas, minerales…

“Ya no hace falta que nos den una pequeña bolsa de plástico, esto es mucho más racional y es una manera de cuidar el planeta”, dice la comisaria, que recuerda que muchos de los materiales que dan forma a los objetos de la exposición han salido directamente de la basura , y buena parte de ellos procede de la industria agroalimentaria.

Respuesta a necesidades… y obras de arte

Y aun así, destaca, los diseños de la muestra no están ideados solo para ser producidos de forma industrial, sino que algunos de ellos están muy cerca del arte y son piezas únicas. Un ejemplo es el trabajo entre la escultura y el mobiliario realizado con la hojarasca de los árboles o el serrín del corcho mezclado con biorresinas.

No solo eso, en algunos casos el concepto de economía circular llega casi al extremo… Como en el proyecto de un joven diseñador francés que ha experimentado con los excrementos de los caracoles . “Les alimentaba con papel de colores y utilizaba su caca coloreada para hacer unos estuches de embalaje en los que se comercializaban los propios caracoles cocinados”, cuenta la comisaria.

“Hay cosas que quizá no tengan largo recorrido, pero aun así está bien que se experimente para ver qué podría pasar . Hay otras que directamente ya están en el mercado y que aplican estos materiales a objetos que ya podemos comprar”, explica refiriéndose a un material parecido al plástico, pero elaborado enteramente con materiales naturales, con el que se han fabricado una butaca.

El montaje, un proyecto de sostenibilidad

Si las 40 obras seleccionadas no fueran ya un ejemplo perfecto de reutilización de los materiales, el mismo montaje de la exposición ha sido concebido como un proyecto más de esa búsqueda de la sostenibilidad. Con la idea de la economía circular y de la reutilización de materiales, Lucas Muñoz, responsable del montaje, ha sacado todo lo que había guardado en los almacenes de CentroCentro procedente de otras exposiciones y lo ha utilizado junto a materiales de primera necesidad para organizar la muestra.

La muestra, que se puede visitar en Madrid hasta el 9 de mayo pretende, dice su comisaria, poner un espejo para que la gente se mire y vea la realidad: “Este planeta ya no más de sí si lo seguimos exprimiendo. No es una opción, es un camino de no retorno”.