Las reacciones de los streamers al positivo de TheGrefg en directo: "No es para tanto, es una simple gripe"

El streamer murciano David Cánovas, conocido como TheGrefg , se sometió a un test rápido de covid en directo ante su audiencia en Twitch. Sus seguidores pidieron al 'gamer' que se hiciera la prueba tras presentar síntomas compatibles. "Como salga positivo en stream, me muero", avanzaba TheGrefg.

Y dio positivo. "Si sale una línea en la C y T es que es positivo", explicaba el murciano tras introducirse el hisopo por la nariz y analizar la muestra.

Elxocas: "No es para tanto, es una simple gripe"

El streamer Elxocas, tras conocer el resultado en directo, quiso quitarle importancia: "No es para tanto, es como una simple gripe. Lo estáis poniendo como si fuese a palmar (...) lo que pasa es que es un puto drama ser TheGrefg", explicaba.

"A mí me cuesta creerme que se tire todo un día haciendo hype y dé positivo. Es que me parece de subnormal y más habiendo acudido a un evento como el de Ibai", comenta un seguidor.

Ahora TheGrefg se hará una prueba PCR para confirmar el 100% del resultado y avisará a todos los que han mantenido contacto directo con él. "Mañana me haré una PCR y avisaré a todo el mundo con el que he estado en contacto. La covid es muy aleatoria y afecta a cada persona de una manera. No es ninguna broma y hay que tener cuidado", decía el streamer.