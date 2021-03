La aplicación Slack elimina la herramienta de mensajes directos para evitar acosos a sus usuarios

Críticas en redes sociales por el peligro potencial sobre posibles abusos y acosos

Así, si el usuario receptor decidía bloquear el correo electrónico de Slack, ya no recibiría ningún mensaje de trabajo. De este modo, si no quería dejar de recibir información de usuarios de la aplicación, la persona no podía bloquear a un usuario particular por Slack ni por 'email', permitiendo al potencial abusador mandar mensajes infinitos.