Suprimen la monetización a la 'streamer' Amouranth, popular por la moda del 'hot tub meta' en Twitch

Puede que si no está muy metido en las últimas tendencias de Internet, el nombre de Amouranth le resulté desconocido. Sin embargo, esta joven estadounidense es toda una institución dentro de la plataforma de streaming Twitch. La popularidad de Kaitlyn Siragusa, el verdadero nombre detrás de este seudónimo, es conocida por en bikini en una piscina hinchable para niños. Se trata de la moda 'hot tub meta' ('hot tub' significa jacuzzi en inglés), que permite a ella y otras jóvenes burlar la censura de la plataforma y monetizar sus directos ligeras de ropa.

Esto generó polémica con otros 'streamers', que se quejaron de esto vulneraba las leyes de conducta de la propia plataforma, por usar ropa interior como reclamo en la emisión , haciéndolo pasar por una escena de baño. En su momento, Twitch confirmó que no se estaba incumpliendo ningún tipo de regla.

Sin embargo, ahora los responsables de la plataforma han decidido dar un portazo a esta tendencia, con lo que han deshabilitado la publicidad de los directos de Amouranth. Sin esta posibilidad, la actividad delante de las cámaras no se traduce en dinero. La propia joven fue la que dio la noticia a través de su Twitter, señalando que la suspensión es "indefinida":

"Twitch no se puso en contacto conmigo de ninguna forma. Tuve que hablarles yo después de notar, sin ningún aviso previo, que todos los ingresos por publicidad habían desaparecido de las analíticas de mi canal", explicaba. "Este es un precedente alarmante y sirve como una clara advertencia de que, aunque el contenido no infrinja las pautas de la comunidad o los términos de servicio, Twitch tiene total discreción para atacar a canales individuales y desmonetizarlos parcial o totalmente por considerarlos 'no aptos para anunciantes'", concluía.