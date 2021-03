Twitter Spaces y la irrupción de la voz en las redes sociales: "No ha hecho más que empezar"

La voz en el mundo de las redes sociales irrumpe sin pedir paso. Primero fue Clubhouse, la aplicación de 'clubs' restringidos que ha captado la atención del público por el uso de la voz y su sistema de invitaciones . Ahora, Twitter está dispuesto a hacerle la competencia y ha lanzado una nueva función de naturaleza parecida, Twitter Spaces . Se trata de un espacio al que, organizado en salas de chat, cualquier usuario puede entrar para escuchar en tiempo real al resto de participantes. No obstante, solo está disponible para unos pocos: está en fase de prueba hasta abril.

Twitter Spaces, ¿el nuevo Clubhouse?

Es difícil encontrar diferencias entre Twitter Spaces y Clubhouse. Una de ellas es que Clubhouse es una red social propiamente dicha, mientras que Twitter Spaces solo es una función dentro de Twitter. No obstante, ninguna de las dos está disponible para todos los usuarios: solo pueden hacer uso de Clubhouse aquellos que cuenten con un sistema iOS y una invitación. Para Twitter Spaces, no se necesita invitación ya que cualquier usuario puede entrar y crear una sala (aunque no todos pueden crearla todavía, hasta que la funcionalidad salga de fase beta).