WhatsApp rectifica y mantendrá las cuentas que no hayan aceptado los nuevos términos

La nueva política no supone cambios materiales en el procesamiento de los datos para los usuarios de la Unión Europea, como aseguró la compañía a Europa Press, que insistió en que WhatsApp todavía no comparte los datos de dichos usuarios con Facebook con el fin de mejorar productos y anuncios.

Sin embargo, en un comunicado recogido por The Next Web, WhatsApp ha cambiado su criterio y ahora asegura que no eliminará las cuentas ni nadie perderá la funcionalidad del servicio. "Mientras que la mayoría de los usuarios que han recibido los nuevos términos del servicio los han aceptado, hemos apreciado que algunas personas no han tenido la oportunidad de hacerlo todavía", explica la compañía.