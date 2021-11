YouTube oculta los 'No me gusta' para combatir el acoso

YouTube ha dejado de mostrar de forma pública el número de 'No me gusta' que reciben los vídeos subidos a la plataforma de 'streaming' como una forma de combatir el acoso y reducir los ataques organizados contra determinados usuarios.

La compañía tecnológica inició en marzo una prueba para comprobar el efecto que tendría retirar de la vista pública el recuento de 'No me gusta' que reciben los vídeos. Con ello, y según han explicado en un comunicado, detectaron una disminución del uso de dicho botón con la intención de atacar a un creador .

Este miércoles, la plataforma ha implementado el cambio de forma oficial, de tal manera que los usuarios no verán el número de 'No me gusta', aunque este registro estará disponible para el propio creador en YouTube Studio, en tanto que el botón no desaparecerá.