Mark Zuckerberg admite que se cubrió la cara con crema solar para despistar a los fotógrafos

Zuckerberg abordó el incidente el martes en una conversación en vivo con el jefe de Instagram, Adam Mosseri, alegando que realmente no creía que necesitara todo ese protector solar para protegerse contra las quemaduras. A pesar de reconocer que es "una persona bastante pálida" y se quema haciendo actividades al aire libre en lugares como Hawai, agregó que "es incluso más extremo que eso". "Me di cuenta de que había un paparazzi siguiéndonos y, entonces, pensé: 'Oh, no quiero que me reconozca, así que ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a poner una tonelada de protector solar en la cara”, dijo Zuckerberg.