Videojuegos que se leen: llega 'Hades' el ganador del premio Nébula al juego mejor escrito

En gran variedad géneros del ocio digital, los textos tienen un papel destacado y en un puñado además son fundamentales. A los mandos también se puede encontrar el placer de la lectura y no solo un complemento necesario para comprender el juego. Será por eso que desde 2019 los premios Nebula de la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía de Estados Unidos (SFWA) uno de los más importantes del mundo, conceden el galardón al videojuego mejor escrito . La entonces presidenta de la SFWA, Cat Rambo, argumentó su inclusión como la manera de distinguir a "un juego que consiguiera dar la experiencia inmersiva maravillosa que solo un texto pueda brindar".

Sin el texto un juego como Hades (Supergiant Games, 2018) no hubiera sido tan exitoso. El último ganador del Nebula es una modesta producción indie convertida en un juego de culto instantáneo gracias sobre todo a sus diálogos con sus 305.433 palabras.

Palabras que dan un sorprendente realismo a un desafiante juego de acción ambientado en la mitología griega con escenarios generados al azar (roguelike). Zagreo, su protagonista, quiere huir del inframundo y con cada fracaso deberá comenzar una y otra vez. En cada intento el usuario se encontrará con oportunas reacciones de los personajes del juego. Un sinfín de respuestas nuevas adaptadas a las experiencias vividas por el jugador y no el acostumbrado texto estándar y repetitivo de este tipo de juegos.

Hay juegos que además de tener abundantes conversaciones hacen gala de literatura. Es el caso de Disco Elysium (ZA/UM, 2019) . Otra joya independiente. Considerado uno de los mejores escritos de los últimos años, su guión cuenta con más de un millón de palabras. Una novela negra, con un detective alcohólico que avergüenza constantemente a su compañero y un asesinato que esconde algo más. Textos que van desde la reflexión política a la introspección psicológica del personaje, que incluso habla consigo mismo. El juego permite recuperar las conversaciones para repasarlas con tranquilidad. Lo normal es dedicar más horas leyendo los diálogos que manejando al protagonista por la ciudad ficticia de Revanchol . Por ello, si no te va la lectura, este juego no es para ti. Toda una rareza gourmet por su complejo guión.

Las palabras son tan importantes en algunos juegos que incluso exigen una atención total. Es lo que ocurre en Oxenfree (Night School Studio, 2016) Una amena aventura gráfica de misterio y viajes en el tiempo con muchos diálogos que no esperan al jugador/lector. En la búsqueda de cierto realismo, las opciones para hablar con tu interlocutor desaparecen rápidamente dejando el silencio como respuesta si no se elige nada. Los tiempos del juego, en el que se puede interrumpir a los personajes, conforman una ilusión de conversación natural. Desgraciadamente para disfrutar de de sus 1200 páginas de guión es necesario saber inglés porque no está traducido ni doblado al castellano.