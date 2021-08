Los videojuegos no tienen edad: “Hay que dejar de asociarlo a algo para niños”

El experto, que defiende que los videojuegos pueden contribuir a desarrollar habilidades como la percepción espacial, rechaza de lleno la vinculación que hacen algunos entre videojuegos y violencia y lo achaca a que "cualquier fenómeno que cause furor entre los jóvenes o los más pequeños siempre se mira con lupa".

Explica que parte del problema viene dado porque los videojuegos nacieron como un producto pensado para los menores : "En su concepción como producto comercial hace cuarenta años, nacieron pensados para los niños, como un juguete, y aún queda esta visión en la sociedad a pesar de que ya no es cierta".

Según expertos, la asociación entre violencia y videojuegos no está avalada por la ciencia , y estudios como el llevado a cabo por el investigador Christopher Ferguson buscaron la conexión de la violencia en los medios con la vida real comparando esa evolución de la violencia en el cine y los videojuegos con las cifras de crímenes.

El estudio concluye que "el consumo social de la violencia en los medios no predice un aumento de las tasas de violencia social", conclusión similar a la de otro trabajo publicado en The Royal Society, que tras revisar hasta 28 estudios distintos que relacionaban a los videojuegos con la violencia demostró que el valor estadístico de estos no era significativo.