Cómo calcular la casa que podrías comprarte según tu sueldo

De cualquier forma, la inversión es tan elevada que la mayoría de los ciudadanos no pueden hacer frente a este gasto por sí solos y deben recurrir a una entidad financiera para solicitar un préstamo hipotecario , los cuales se han encarecido en el último año a causa de la subida de los tipos de interés .

Para conocer la cuota hipotecaria que puedes pagar según tu sueldo, Bankinter ofrece una fórmula sencilla que consiste en multiplicar tu sueldo x 0,40, que equivale a calcular el 40% de tu salario. Ahora bien, en el caso de que tengas algún préstamo, vas a tener que restar la cuota de esta a tus ingresos. Asimismo, es importante “no dedicar más del 30% del sueldo al pago de las deudas”, avisan desde Help My Cash.