Cómo limpiar tu coche después de un viaje: trucos y consejos

Este verano, más de uno ha optado por hacer rutas en coche , una modalidad de viaje cada vez más frecuente y donde es importante comprobar el estado del vehículo , así como también planificar las paradas . No obstante, al igual que es recomendable revisar el vehículo antes de emprender el viaje , también lo va a ser ponerlo a punto a la vuelta, lo que incluye hacer una limpieza adecuada y a fondo .

Después de un viaje, tu coche puede que esté más sucio de lo normal, tenga mosquitos en el parabrisas o en la carrocería y el interior no esté listo para la vuelta a la rutina .

Por ello, en NIUS te ofrecemos varios trucos y consejos para que esta tarea sea eficaz y no se alargue demasiado. Eso sí, el principal consejo es no dejarlo para después , hazlo lo antes posible o incluso nada más llegar.

Limpiar tu vehículo no es solo cuestión de estética, sino que los restos de polvo, barro o arena pueden deteriorar la carrocería , la tapicería e incluso las juntas o conexiones. Por ello, es recomendable hacer una limpieza completa y profunda , sobre todo tras un largo viaje, ya que es cuando pasamos más tiempo dentro de él.

En cuanto a los asientos , los reposabrazos o reposacabezas, los cuales pueden mancharse de sudor o crema, emplea productos específicos en función del tapizado que tengan. Eso sí, no olvides limpiar los huecos y rendijas que hay entre las butacas o los raíles, unos huecos en los que, además de polvo, se suelen acumular papeles, monedas o incluso restos de comida o de suciedad como hojas.

Un consejo es dejar las alfombrillas para al final, ya que al limpiar otros elementos o componentes puede que se ensucien de nuevo. Quítalas con cuidado para que la suciedad no se escape, sacúdelas lejos del coche y límpialas hasta dejarlas como nuevas. Importante: no las vuelvas a colocar hasta que no estén en perfecto estado y, sobre todo, secas.