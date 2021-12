Cómo ahorrar en Navidad

Después de calcular el presupuesto para comida, regalos, decoración y otros gastos, deberás seguirlo al pie de la letra. No sirve de nada planificar lo que te vas a gastar si luego lo incumples.

No es necesario tener el árbol de Navidad más grande del vecindario, ni tampoco comprar comida para tres meses . Además, siempre es mucho más barato cocinar tú mismo que pedir la comida en un restaurante.

Si vas a hacer un regalo a tu pareja o amigos , acordad un presupuesto con antelación para que no quede descompensado. Así no os tendréis que preocupar por ese gasto y quedaréis bien con el otro sin necesidad de excesos.

Además, está muy de moda el DIY (Do It Yourself o ‘hazlo tú mismo’ en español), es decir, las manualidades. Esta opción es perfecta para los que disponen de menos presupuesto. Por ejemplo, puedes hacer una tarjeta de felicitación original, o un álbum de fotos de scrapbooking.