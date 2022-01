Cómo apostatar en España

A pesar de estas cifras, un estudio de Pew Research Center de 2017 estableció que el 91% de los no creyentes había sido bautizado . Esto se debe al hecho de que son los padres los que deciden tu fe cuando tan solo eres un bebé.

Puedes conseguir la fotocopia del DNI compulsada en cualquier comisaría de policía. En cuanto a la partida bautismal, no tendría que ser necesaria porque la Iglesia ya tiene dicha información. Si por cualquier caso te pusieran pegas, puedes solicitar una copia (lo que tiene un coste de 10 euros) diciendo que la quieres de recuerdo o porque te vas a casar.

Aunque no tiene por qué ser necesario, es recomendable acudir a la parroquia donde se recibió el bautismo al cabo de un mes de enviar la solicitud. De este modo, podrás comprobar si en el margen de observaciones (datos marginales) está anotada tu voluntad de apostatar.

Si apostatas, no podrás ejercer como padrino ni madrina de bodas, de bautismo o de confirmación. Tampoco podrás casarte por la Iglesia, recibir exequias eclesiales (ritos de defunción) ni pertenecer a ninguna cofradía ni asociación católica de fieles.

Más allá de estos efectos prácticos, también debes saber que la Iglesia seguirá manteniendo tus datos, a pesar de haber apostatado. Esta es una de las grandes polémicas en torno a este hecho y hasta llegó a los tribunales: la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos) presentó un recurso contra el Arzobispado de Valencia en 2011 por no eliminar los datos de un apóstata ni modificar su libro de bautismo .

No obstante, el Tribunal Supremo rechazó el caso al considerar que los libros bautismales carecen del carácter de ficheros de datos, por lo que no deben regirse bajo la Ley Orgánica de Protección de Datos. Así, la Iglesia no tiene ninguna obligación de eliminar los datos de la persona que apostata.