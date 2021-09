De Aurore a Wallis: Europa ya ha escogido nombre para las borrascas que nos azotarán esta temporada

Las borrascas susceptibles de causar un gran impacto en Europa en los próximos doce meses ya tienen nombre. Aún no han llegado. Es posible que no haya suficientes tormentas a las que bautizar con los 21 nombres designados , pero las agencias meteorológicas europeas ya han elegido como se llamarán a medida que lleguen con un sistema que sigue un estricto orden alfabético. De la "A" de Aurore a la "W" de Wallis .

Como novedad, este año, las agencias meteorológicas europeas han acordado que no será imprescindible que las borrascas alcancen el nivel naranja de avisos por viento para obtener un nombre.

Así, según explica la AEMET en un hilo de Twitter, aunque como norma general hasta ahora se había usado como único criterio los avisos naranjas o rojos por viento en alguno de los países del grupo , ahora bastará con que las borrascas den lugar a avisos naranjas o rojos por lluvias , aunque los avisos por viento no superen el nivel amarillo.

Una borrasca o depresión es un tipo de ciclón (término genérico donde se incluyen los huracanes, tifones, bajas polares, medicanes, etc.) que transcurre por latitudes medias, entre 30 y 60º de latitud. Son sistemas de bajas presiones donde el viento gira en sentido contrario a las agujas del reloj en el Hemisferio Norte.

Asociados a las borrascas se suelen producir vientos fuertes o muy fuertes, que serán más intensos cuanto menor sea el mínimo de presión en el centro de la baja. Las borrascas a las que se dará nombre serán aquellas que se profundicen de tal manera que puedan producir un gran impacto en bienes y personas , aunque no será necesario que experimenten un proceso de ciclogénesis explosiva (caída igual o superior a 18-20 hPa en 24 horas en el centro de la baja en nuestras latitudes).

En el caso de un ciclón post-tropical, se deberá usar el mismo nombre dado por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Miami , añadiendo el prefijo "ex-".

La borrasca mantendrá el mismo nombre a lo largo de todo su ciclo de vida y los avisos asociados a vientos locales o regionales (cierzo, tramontana, levante del Estrecho, etc.) no se tendrán en cuenta a la hora de nombrar a las borrascas con gran impacto.

Esto se hará de forma recíproca en el caso contrario en el que sea un servicio meteorológico del Grupo Suroeste el que nombre. Además, se informará del nombramiento a otros SMHN europeos que de momento han decidido no participar activamente (no nombrarán) pero sí han solicitado estar informados, de cara a unirse a los grupos ya formados o a nuevos grupos en un futuro, además de comunicar también el nombre a algunos organismos internacionales (OMM, NHC, etc.).