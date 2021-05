Cómo se calculan las vacaciones

Las vacaciones son un derecho irrenunciable de todo trabajador regulado en el Estatuto de los Trabajadores y necesario para el rendimiento y salud física y mental de los empleados. El trabajador tiene el derecho de disfrutar de los días de vacaciones como tiempo libre , ya que en España no es posible pagar los días de vacaciones no disfrutados mientras se forma parte de la plantilla.

Cuántos días de vacaciones tengo

Cómo calcular los días de vacaciones

Si has trabajado todo un año en la misma empresa, ya sabes los días que de vacaciones que te corresponden por ley. No obstante, puede haber varias circunstancias que modifiquen estos días de vacaciones.

Si estás o has estado en situación de ERTE de reducción de jornada tendrás los mismos días de vacaciones que si no te hubieras visto afectado. Por contra, si el ERTE ha sido de suspensión de contrato se deberán restar los días correspondientes que haya durado la suspensión. Es decir, si has estado en ERTE de fuerza mayor dos meses, tendrás derecho a 25 días naturales de vacaciones este año en lugar de 30.

Si has estado de baja temporal tienes derecho a disfrutar de los días anuales de vacaciones una vez te reincorpores a tu puesto de trabajo. En el caso de bajas por embarazo, parto, lactancia, maternidad, paternidad, adopción o guarda con fines de adopción o acogimiento el trabajador podrá recuperar las vacaciones no disfrutadas en cualquier momento. Para otras causas se podrán disfrutar de las vacaciones no disfrutadas siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses desde el final del año en que se hayan originado y la fecha límite de disfrute será el fin de cada año.