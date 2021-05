Cómo destapar un oído

Ya sea por una obstrucción de cerumen, de agua o por los cambios de presión, existen una serie de remedios que puedes probar en casa para destapar el oído. Asegúrate de utilizar las técnicas con cuidado porque la estructura del oído es muy sensible y no dudes en acudir al médico si el oído taponado va acompañado de otros síntomas o no mejora.