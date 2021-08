Cómo evitar las llamadas de spam

Suena el teléfono móvil pero no identificas quién te está llamando . Una voz te pregunta desde el otro lado si estás contento con tu compañía de telefonía y te propone mejorar el precio y las condiciones de la tarifa.

Si la situación ya es incómoda para el teleoperador, la persona destinataria muchas veces no sabe qué excusa poner. “Me pillas en mal momento” o “lo siento pero no me interesa” son algunas de las más frecuentes, aunque otros clientes farfullan insultos porque les han despertado de la siesta.