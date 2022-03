Cómo justificar un pago en efectivo ante Hacienda

Los pagos en efectivo no corresponden únicamente a una cantidad de dinero en metálico. La realidad es que existen otros medios de pago que pueden considerarse efectivo y que no implican solo billetes y monedas. Según la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales se consideran medios de pago en efectivo.

Un dato importante es que si deseas fraccionar un pago y dar una parte en efectivo, el importe total no puede superar los 1.000 euros. Por ejemplo, si pagas algo por 1.500 euros y quieres fraccionarlo en dos pagos de 500 euros en efectivo y la cantidad restante con otra alternativa, no podrás hacerlo. Lo que cuenta no es la cuantía de cada plazo, sino el precio global del bien o servicio, que en este caso es de 1.500 euros.