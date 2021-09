Cómo lavar los paños de cocina

No obstante, para poder reutilizar los trapos de forma adecuada debemos estar muy atentos a su higiene. Si no, rápidamente se convierten en un foco de gérmenes y malos olores que ensucian más que limpian .

Las altas temperaturas del lavavajillas permiten limpiar y desinfectar los trapos de cocina a la perfección. Tan solo deberás meter los trapos en el interior asegurándote de que no se enganchen con los raíles u otros elementos y programar un ciclo de lavado.

Antes de utilizar este método hay varias cosas que debes tener en cuenta. En primer lugar, no utilices amoníaco si antes has empapado los trapos con lejía, ya que la mezcla de estos productos genera una reacción tóxica. Por último, cuando metas los trapos en la lavadora no los mezcles con otro tipo de prendas y tampoco utilices suavizante.