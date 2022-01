Cómo limpiar bien las alcachofas

Esta verdura tiene muchos beneficios, no solo por sus propiedades nutricionales, sino porque es muy fácil de incorporar en un sinfín de recetas de tu dieta diaria . Por otra parte, al ser un alimento de la temporada de otoño e invierno es recomendable guardarlo dentro de la nevera .

Si te has decidido a añadir las alcachofas al carrito de la compra debes saber que tienen un pequeño inconveniente. Y es que pelarlas y limpiarlas muy bien antes de cocinarlas es un reto para muchos, ya que puede ser un poco engorroso. Pero no te preocupes, si aplicas estas técnicas que te vamos a explicar a continuación no será un problema.