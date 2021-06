Cómo limpiar un edredón de plumas en casa

Seguramente ya te has despedido de tu edredón de plumas hasta el siguiente invierno. No obstante, debes tener en cuenta que antes de guardarlo es el mejor momento para realizar su limpieza anual y ya tenerlo listo para la próxima vez que lo necesites.

¿Puedo meter mi edredón en la lavadora?

No todos los nórdicos pueden meterse en la lavadora. Para no estropearlo, comprueba la etiqueta del edredón de plumas antes de lavarlo. Fíjate en si aparece el símbolo de lavado a máquina y también en la temperatura a la que debe hacerse. Si permite la lavadora, pero no se indica la temperatura, no te arriesgues y pon un programa de lavado con agua fría.