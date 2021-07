Cómo limpiar manchas de grasa

Se tratan de unas de las manchas más complicadas de eliminar, junto a las manchas de café o las manchas de vino tinto . Seguro que más de una vez has tenido que deshacerte de alguna de tus prendas favoritas por no haber sabido eliminar debidamente este tipo de manchas.

Antes de aplicar los productos, recuerda leer atentamente la etiqueta de la prenda para saber el tipo de tejido y las instrucciones de lavado. Nunca añadas agua directamente sobre la mancha, no la frotes y tampoco pongas la prenda en la lavadora con la mancha sin tratar para no empeorar su estado. Si sigues estos pasos previos y aplicas las siguientes soluciones, la mancha desaparecerá como por arte de magia.

Finalmente, aplica detergente y lava la prenda como lo haces habitualmente. Aunque eso sí, no mezcles la prenda con otra ropa delicada para que la mancha no se extienda a toda tu colada. Si no tienes polvos de talco, también puedes utilizar una combinación de maicena y sal.