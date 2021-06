Cómo limpiar las manchas de vino

Aunque siempre se dice que las manchas de vino son de las más difíciles de quitar, que no cunda el pánico. Desde NIUS te traemos cinco remedios infalibles, aunque eso sí, debes limpiarla lo más rápido que puedas y nunca debes frotar la mancha.

1. Leche

La leche es el remedio infalible que usaban nuestras abuelas para eliminar las manchas de vino. Aunque pueda parecer sorprendente, la leche actúa como un ácido que hace que el vino se adhiera en su materia grasa y no en la tela, por lo tanto es mejor utilizar leche entera o fresca. Asimismo, este truco está indicado para prendas de ropa o mantelería, pero no para alfombras que no se puedan meter posteriormente en la lavadora.