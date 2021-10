Cómo limpiar las setas

Las setas se pueden recolectar en el bosque o se pueden comprar en mercados. Si queremos cocinar y conservar las setas y no queremos encontrarnos restos de arena o suciedad en la comida, se deben lavar siguiendo unos pasos concretos. Para la limpieza, se necesita un cepillo, un cuchillo, un trapo y agua. En NIUS, te damos consejos para lavar las setas de manera correcta.

En primer lugar, es importante saber que las setas son hongos porosos, similares a una esponja . Por este motivo, no se pueden sumergir en agua durante mucho tiempo porque el agua será absorbida por los hongos. Esto podría modificar el sabor de la seta, ser perjudicial para su textura y, consecuentemente, para el plato que queramos cocinar.

Aunque no debamos abusar del agua, esto no significa que no podamos ayudarnos de esta para que nos queden unas setas limpias. Por ejemplo, podemos usar un trapo húmedo para fregar con delicadeza la seta y eliminar la suciedad. En caso de que estén muy sucias, podemos mojarlas con un hilo fino de agua y fregar con un cepillo o con las manos. Esto deberíamos hacerlo justo antes de cocinarlas.