Cómo limpiar sillas de tela

Las sillas son muebles que usamos diariamente y que, en muchos casos, se manchan con facilidad mientras comemos o trabajamos. Muchas de las sillas que tenemos en casa están recubiertas de tela y no son fáciles de limpiar, a diferencia de las que son de madera o plástico.

Por otro lado, si la silla de tela está tapizada , se debe mirar la etiqueta para identificar el tipo de lavado que se puede llevar a cabo y que está indicado con los siguientes códigos: “W”, “S”, “W-S”, “X”. Si no encontramos el código, lo mejor es llevar la silla a una tintorería para que nos puedan asesorar.

Esta letra significa que la silla se puede lavar con productos de limpieza solubles en agua . Para llevar a cabo la limpieza, se pueden disolver bicarbonato de sodio con agua y aplicar la mezcla en la silla. Posteriormente, se deberá dejar actuar el producto unos 10 minutos y retirarlo con un paño húmedo. También se puede usar amoníaco, vinagre o jabón líquido. Es importante asegurarse de que el producto no dañará el tejido.

La letra “S” significa que el tejido solo se puede lavar en seco o un producto de limpieza sin agua porque es delicado. En estos casos, se puede aplicar bicarbonato sin agua y dejarlo actuar o bien comprar productos de limpieza especiales para espolvorear el tejido. Posteriormente, se deben retirar los restos. Antes de aplicar cualquier producto, lo mejor es recibir asesoramiento para no dañar la tela.

La letra “X” señaliza que no se puede lavar la silla con productos de limpieza porque el tejido es muy delicado. Por este motivo, no se puede limpiar ni con agua ni con productos en seco. Para limpiar estos tejidos, solo se puede utilizar un aspirador. En estos casos, se recomienda acudir a un experto para que no se dañe el tejido.