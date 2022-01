Cómo limpiar la vitrocerámica

Cuando vayas a limpiar la vitrocerámica debes asegurarte de que está apagada y fría. Aunque parezca que la suciedad sale mejor cuando está caliente, no es así. En el caso de las placas de inducción es fácil de comprobar, porque solo se encienden cuando hay una olla o recipiente sobre ella. En cambio, en las vitrocerámicas convencionales, debes fijarte que la luz no esté encendida o comprobar la temperatura con tu mano, pero con cuidado para que no te quemes.