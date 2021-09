Cómo mantener tu hogar limpio: trucos y consejos

Tener una casa de revista siempre limpia y ordenada no es nada fácil. Implica organización, tiempo y disciplina. La principal regla para conseguirlo se puede resumir con el típico refrán de nuestras abuelas: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Si pospones todas las tareas y las dejas para un maratón de limpieza, acabarás agotado, estresado y no cogerás el hábito de limpiar.