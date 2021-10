Cómo organizar la despensa

La organización es uno de los aspectos más importantes para sentir paz mental en el hogar. No obstante, hay algunos lugares que vamos olvidando y que se convierten en un foco de desorden, c omo por ejemplo el trastero o la despensa.

Mantener una despensa ordenada no solo quedará mejor visualmente, sino que hará que seas más consciente de todo lo que tienes y que no compres de más. Del mismo modo, evitarás el desperdicio alimentario, los productos no se te caducarán y tirarás menos comida.