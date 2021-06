Cómo pasar los audios de voz de Whatsapp a texto

La aplicación de mensajería más popular, WhatsApp, permite enviar mensajes de audio para evitar así tener que escribir las comunicaciones más largas y complejas. Enviar un audio no solo permite ahorrar tiempo, sino que también añade información al mensaje: emociones, tono, expresiones... El problema surge cuando aquello que nos están dictando es muy importante o debemos recurrir a esa información a menudo. También puede ocurrir que nos encontremos en algún lugar en el que no podamos escuchar el audio o sea muy difícil mantener la privacidad al hacerlo.

Aplicaciones para transcribir

Utilizar Google Docs para transcribir

Aunque es poco conocida, existe una función en Google Drive para dictar texto en los documentos. Para ello debes entrar o crear un documento de Google y hacer clic en ‘Herramientas’ para, acto seguido, seleccionar ‘Dictado por voz’. Esta es una función que, sin embargo, no permite subir archivos, así que no servirá para transcribir audios de WhatsApp a no ser que acerques el móvil al micrófono del ordenador.