Comer las doce uvas a la vez que las campanadas y terminarlas a tiempo es una tarea complicada y más cuando estamos entre familia y amigos . A muchas personas les entra la risa, otras no mastican bien y otras comen uvas demasiado grandes.

Para conseguir comer las uvas a tiempo, lo más importante es la concentración . Hay que escuchar bien las campanadas y, sobre todo, no comerse la fruta con los cuartos. Asimismo, existen otros trucos para preparar las uvas y que no nos den las doce.

Algo fundamental es escoger la uva correcta. Se recomienda que los granos no sean demasiado grandes porque si no tardaremos mucho en comerlas y no tendremos tiempo para acabarnos las doce. Por lo tanto, unos días antes de las campanadas, podemos ir observando las uvas que hay en el mercado y comprar aquellas que tengan un tamaño más reducido.