Cómo proteger tu vivienda mientras estás de vacaciones

El verano es la época de las vacaciones, de relajarse en la playa y desconectar de toda preocupación del día a día tras un año de trabajo y responsabilidades. No obstante, esta percepción idílica contrasta con la realidad: según el estudio Seguridad Residencial en la era post-covid-19 de ADT, al 47% de los españoles les preocupa desocupar su hogar durante las vacaciones por miedo a los robos .

Esta desconfianza no es infundada, ya que en verano es la época del año en la que más robos de vivienda se producen en nuestro país. En los periodos vacacionales pueden alcanzarse los 120.000 robos, que se concentran, sobre todo, en los meses de julio y agosto aprovechando que los residentes están de vacaciones.

1. No compartas demasiada información. Estamos acostumbrados a publicar detalles de nuestra vida en redes sociales de forma totalmente despreocupada. No obstante, esta información puede llegar a manos de ladrones, por lo que se aconseja no hacer público cuándo nos vamos de vacaciones.