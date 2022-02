Cómo quitar las manchas de perfume

El perfume es un complemento que refleja nuestra personalidad, ya que cada fragancia es única en su esencia y cada persona la luce diferente. Además, los aromas mejoran nuestro estado de ánimo y aportan un toque de seducción . Sin embargo, muchas personas no se dan cuenta de que algunos perfumes pueden manchar y dejar residuos en la ropa.

Por esta razón, te recomendamos aplicarte el perfume antes de vestirte, aunque si ya has sufrido de manchas rebeldes difíciles de quitar en tus prendas; no te desesperes, hay trucos para eliminarlas por completo. En primer lugar, si la mancha no es muy evidente puedes aplicar agua tibia con bicarbonato, frotarla con una esponja y lavar con abundante agua.