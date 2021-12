Cómo reclamar los daños causados por un temporal

Las aseguradoras privadas catalogan los fenómenos naturales poco frecuentes como inundaciones, huracanes, terremotos, erupciones e incluso actos terroristas de riesgos extraordinarios, por lo que no acostumbran a asumir dichas indemnizaciones. No obstante, no todo está perdido y existen varias formas de reclamar los daños y obtener una compensación por ellos.