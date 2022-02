Cómo recurrir las multas de aparcamiento

La Dirección General de Tráfico (DGT) pone unas 10.000 multas al día , según datos del informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) de 2020. No obstante y según esta misma entidad, cerca del 50% de los que recurrieron recibieron una anulación total o parcial de la sanción.

Todas las multas que indiquen una infracción que no hemos cometido o que no se hayan notificado de forma correcta se pueden recurrir. No obstante, en esta ocasión nos centraremos en las multas de aparcamiento, que suelen ser especialmente frecuentes en las grandes ciudades y que pueden suponer una sanción de hasta 200 euros.