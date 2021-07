Cómo reservar tus vacaciones de manera segura

Con el verano, muchas personas disfrutan por fin de unas merecidas vacaciones . Pero si tu intención es hacer un viaje memorable, deberás tener en cuenta unos consejos si no quieres quedarte tirado. Especialmente si vas a reservar billetes de avión , tren o un alojamiento por internet.

Si usas comparadores de precios , asegúrate de que la página a la que te redirigen es segura. Para ello, fíjate si en la parte izquierda del navegador hay un candado de color verde y que el certificado de seguridad SSL sea válido. Una vez en la pasarela de pago , revisa que se trate de un banco autorizado y nunca introduzcas datos personales en un portal que no conozcas.

Algunas páginas ofrecen habitaciones que no están disponibles para su reserva. Lo más recomendable es que llames al hotel y lo consultes directamente con ellos, sobre todo si reservas con poca antelación. En algunas ocasiones, el precio ofrecido por el establecimiento será más barato que el del comparador en Internet, ya que no habrá comisiones ni intermediarios.

No te olvides de comprobar antes del pago que el precio es el mismo con el que habías entrado en la página. Algunas plataformas encarecen el precio en el último paso con la excusa de cobrarte por usar un medio de pago en concreto. Por lo tanto, puede que el precio sea más barato en otra de las páginas descartadas por el comparador.

Si ofrecen la opción de comprar la entrada , es mejor llevarla de casa que quedarte en la puerta por restricciones de aforo. También es recomendable reservar con antelación en restaurantes y comprobar su horario de apertura para no comer con prisas.

Por lo que respecta al transporte, conviene tener claro cómo te vas a mover por la ciudad que visites. Es decir, si el transporte público llega a la estación de tren o aeropuerto, o si el hotel queda lejos del centro de la ciudad. No tener en cuenta esto puede encarecer considerablemente el viaje.

En caso de viajar en vehículo particular, comprueba si durante el trayecto existen peajes, los límites de velocidad de cada país y si tu coche puede entrar o no en las ciudades por motivos de contaminación. Además, ten en cuenta estos consejos si no quieres quedarte tirado en la carretera.