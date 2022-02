Cómo saber si un aguacate está maduro

Sin embargo, comer los aguacates en su punto óptimo de maduración parece algo casi imposible: un día están verdes y al siguiente demasiado maduros . Pero, ¿y si te dijéramos que esto ya no va a ocurrirte más?

Si la piel es de color verde, significa que todavía no está maduro. Por el contrario, si está muy oscura, probablemente estará pasado. Sabrás que está listo para comer cuando se encuentre en un punto medio: una tonalidad oscura, entre verde y morada , sin llegar a negra.

Si la tonalidad de la piel no te dice gran cosa, también puedes ayudarte del tacto. Para ello, debes presionar ligeramente el exterior para no estropear el aguacate: si la piel no cede, estará verde, mientras que si se hunde demasiado, estará pasado. El punto óptimo será cuando lo toquemos y se hunda solo un poco.