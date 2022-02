Cómo saber si el SEPE ha aprobado mi solicitud del paro

Si has solicitado al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) una prestación por desempleo , así como otra ayuda económica, el organismo está obligado a darte una resolución expresa de todos los procedimientos y notificártela.

La aprobación o denegación la recibirás en el domicilio indicado en tu solicitud. No obstante, puedes consultar el estado de tu expediente vía online en cualquier momento.

Si transcurridos los tres meses desde la fecha de presentación de su solicitud, no has recibido la resolución, se puede entender que ha sido denegada por silencio administrativo. También puede suceder que la petición sea denegada y no estés de acuerdo. En ambos casos, podrás presentar una “reclamación previa a la vía judicial”.