Cómo se celebra San Patricio en 2021

Este 2021 debido a las restricciones existentes por la pandemia del coronavirus no se podrá viajar a Irlanda para presenciar este señalado día. No obstante, habrá una gran oferta de actividades online para poder vivir el espíritu del patrón irlandés desde casa.

Ola Verde

Festivales online

Este año no se podrán celebrar los míticos desfiles a pie de calle. Sin embargo, los organizadores del Festival de San Patricio han creado St Patrick’s Festival TV para poder llevar a los hogares de todo el mundo más de un centenar de eventos en directo . Del 12 al 17 de marzo se conmemorará la vida irlandesa a través de narraciones, poesía, música, gastronomía, artesanía, danza y humor.

Además, en estas mismas fechas y desde las ciudades de Armagh y Down, donde San Patricio fundó sus primeras iglesias en el siglo V, se retransmitirá un espectáculo de baile y música de lo mejor de la cultura de Irlanda del Norte en At Home with St Patrick Festival.