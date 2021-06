Cómo ventilar un baño sin ventana

El cuarto de baño es una de las estancias más húmedas de nuestro hogar debido a la condensación de agua que se genera cada vez que nos duchamos. Si no eliminamos la humedad de forma efectiva, pueden aparecer problemas de moho, bacterias o mal olor.

La normativa actual obliga a que se instalen extractores en los baños que carecen de ventanas. No obstante, esta ventilación puede no ser suficiente o incluso algunos pisos antiguos pueden no contar con ella.