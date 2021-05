Laia y Margot, las amigas que se han enviado 14.682 cartas entre Barcelona y Rotterdam durante 20 años

Tiempo después, inició un curso de gestión cultural en el que coincide con el por aquel entonces marido de Margot , que se encargó de ponerlas en contacto. "Cuando me comenta lo de escribirle una carta que ella nunca abriría me intriga mucho y, en contrapartida, le propongo escribirnos cada día durante un año una carta que sí leeremos”, cuenta Margot. Su intención fue mantener la comunicación.

14.682 cartas desde abril de 2001

Buzones que desaparecen y sellos que escasean

Lo que sí han notado ambas es que, en plena era digital, cada vez es más difícil escribir cartas. “Es más complicado encontrar sellos . Antes los comprabas en los estancos y ahora tienes que ir a Correos. Además, hubo una temporada en que no tenían”, relata Laia. Encontrar buzones tampoco está siendo tarea fácil, ya que cada vez hay menos a pie de calle y se vacían una vez por semana y no cada día, como antes.

Hasta que una de las dos "ya no esté"

Además, es un compromiso de por vida que no tienen intención de romper. “Nuestra correspondencia parará cuando una de nosotras ya no esté. O cuando ya no sea posible enviar cartas, no haya más oficinas de correo, sellos o buzones”, sentencia Margot