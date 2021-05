Alicante negocia con la baronesa Thyssen albergar de forma permanente parte de su colección en 2022

200 aniversario de la Diputación de Alicante

Hasta el momento, ambos no han concretado el edificio que podría albergará la colección, así como el número de piezas que incluiría, pero sí han concretado que el MUBAG será el que acoja de manera "temporal" las piezas en el año 2022. Sobre este asunto, la baronesa Thyssen también decidirá sobre el edificio final. En todo caso, Mazón prevé que las negociaciones concluyan a finales de 2021 para celebrar en 2022 el 200 aniversario de la Diputación.

"No es un contexto de tira y afloja. Las relaciones son muy buenas. Julia ha sido la que ha encabezado las negociaciones. No me atrevo a decir que el proyecto está a punto de cerrarse pero sí está muy avanzado", ha destacado Mazón, que ha insistido en la "ilusión" que ha creado este proyecto.